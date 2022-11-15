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Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Tatlı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var?

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Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Tatlı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var? Masterchef günün tatlıları nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?15 Kasım Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim? (Tatlı Düellosu)Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?15 Kasım Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim? (Tatlı Düellosu)

Günün menüsü Tatlılar oldu. Masterchef'te bugün Tatlılar yapılacak. Peki, Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlımenüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Büşra

- Gamze

- Fatmanur

- Barış

- Tolga

- Yağız

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Metin

- Burak Kaya

- Ayaz

- Görkem

- Kıvanç

MASTERCHEF 15 KASIM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Tatlılar oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Tatlı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var?

Masterchef 15 Kasım menüsü:

  • - Donut
  • - Havuçlu Tarçınlı Kek
  • - Elmalı Strudel
  • - Cannoli
  • - Crem Brulee
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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