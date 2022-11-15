Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Tatlı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var? Masterchef günün tatlıları nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...