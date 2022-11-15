Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Tatlı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var?
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Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlı menüsünde neler var? Masterchef günün tatlıları nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...
Günün menüsü Tatlılar oldu. Masterchef'te bugün Tatlılar yapılacak. Peki, Masterchef 15 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tatlımenüsünde neler var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi Takım Kadrosu:
- Büşra
- Gamze
- Fatmanur
- Barış
- Tolga
- Yağız
Kırmızı Takım Kadrosu:
- Metin
- Burak Kaya
- Ayaz
- Görkem
- Kıvanç
MASTERCHEF 15 KASIM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Günün menüsü Tatlılar oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:
Masterchef 15 Kasım menüsü:
- - Donut
- - Havuçlu Tarçınlı Kek
- - Elmalı Strudel
- - Cannoli
- - Crem Brulee