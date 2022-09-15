Masterchef 15 Eylül dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Bugün Masterchef'te dış oyun oynandı. 15 Eylül Perşembe günü bugün Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 15 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 15 Eylül Perşembe Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dış oyunu kim kazandı? merak edilen konular arasında geliyor. MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül 2022 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 15 EYLÜL PERŞEMBE DIŞ OYUN GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Balıkesir Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Balıkesir Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Balık Çorbası

- Çarçur Köfte

- Asma Yaprağında Sardalya

- Bigadiç Güveç

- Balıkesir Kaymaklısı

15 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Balıkesir Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

15 EYLÜL MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

15 Eylül Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:

Balık Çorbası kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (5-2)

Çarçur Köfte kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (5-2)

Asma Yaprağında Sardalya kazanan takım : MAVİ TAKIM (7-0)

Bigadiç Güveç kazanan takım : MAVİ TAKIM (7-0)

Balıkesir Kaymaklısı kazanan takım : MAVİ TAKIM ()

TOPLAM SKOR : MAVİ TAKIM (18) - (10) KIRMIZI TAKIM

SKOR : MAVİ TAKIM 0-0 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan takım MAVİ TAKIM oluyor. Birazdan Kırmızı Takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.