Masterchef'te bugün dokunulmazlık değil ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununa eski yarışmacılardan 7 isim programa konuk oldu. Peki, Masterchef 14 Aralık ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? Masterchef bugünkü ödül oyunu ödülü kaç bin TL oldu? Hangi ikili kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülünü kimler kazandı? İşte tüm sonuçlar...

Masterchef'te bugün 14 Aralık ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununu kazanan 50 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 14 Aralık ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? Masterchef bugünkü ödül oyunu ödülü kaç bin TL oldu? Hangi ikili kazandı? Masterchef ödül oyunu puan durumu nasıl? Masterchef ödül oyununda kim kaç puan aldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF SON 7'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Metin

- Yağız

- Tolga

- Burak Kaya

- Görkem

- Ayaz

- Kıvanç

MASTERCHEF 14 ARALIK ÖDÜL OYUNU KONUKLARI KİMLERDİR?

Masterchef bugünkü konuklar şöyle:

Eren Kaşıkçı

Kerem Giritlioğlu

Esra Tokelli

Barbaros Yoloğlu

Cemre Uyanık

Dilara Başaran

Suna Aydın

14 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyununda eski yarışmacılar programa konuk oldu. Yeni ve eski yarışmacılar birlikte yemek yaptılar. Şefler 2 farklı yemek için tüm ikiliye puanlarını verdiler. Verilen puanlar ve günün kazananı aşağıdaki gibidir.

Ödül Oyununda Verilen Puanlar:

Metin - Eren ikilisinin aldığı puan : 46

Yağız - Esra ikilisinin aldığı puan : 39

Kıvanç - Barbaros ikilisinin aldığı puan : 36

Görkem - Suna ikilisinin aldığı puan : 37

Burak - Cemre ikilisinin aldığı puan : 42

Ayaz - Dilara ikilisinin aldığı puan : 36

Tolga - Kerem ikilisinin aldığı puan : 37

Burak Kaya ve Cemre ikilisi 42 puan aldı.

Şuana kadar 46 puanla en yüksek puanı Eren ve Metin ikilisi aldı.

KAZANAN İKİLİ : METİN-EREN

Metin ve Eren ödül oyununu kazanan ikili oluyor ve 50 bin TL'nin sahibi oluyor.

Gecenin 3. sü : 39 puanla Esra ve Yağız

39 puanla Esra ve Yağız Gecenin 2. si : 42 puanla Burak ve Cemre

42 puanla Burak ve Cemre Gecenin 1. si : 46 puanla Eren ve Metin

ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan ikili 50 bin TL kazanacak.