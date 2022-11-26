Masterchef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 11 yarışmacı kalan Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 138. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 25 Kasım yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...

Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 25 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 138. bölüm fragmanı izle! 25 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?

MASTERCHEF 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef Türkiye 138. yeni bölüm fragmanı 25 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda ikinci eleme adayı Gamze oldu.