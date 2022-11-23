Masterchef 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 136. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 23 Kasım yeni bölümde neler olacak?
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Masterchef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 11 yarışmacı kalan Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 136. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 23 Kasım yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...
Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 23 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 136. bölüm fragmanı izle! 23 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?
MASTERCHEF 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masterchef Türkiye 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
MASTERCHEF 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Masterchef'te Kırmızı takım şuanda 50 bin TL'lik ödül için yarışıyor. Kırmızı takımda bulunan Burak K., Kıvanç, Metin, Ayaz veya Görkem'den birisi ödülün sahibi olacak.
En iyi 3 tabak:
- Burak Kaya
- Kıvanç
- Görkem