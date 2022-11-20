Masterchef 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 133. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 20 Kasım yeni bölümde neler olacak?
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Masterchef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 11 yarışmacı kalan Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 133. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 20 Kasım yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...
Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 20 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 133. bölüm fragmanı izle! 20 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?
Masterchef Türkiye 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Bugünkü takımlar arasında oynanan ödül oyununu 3-2 lik skorla Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel ödül oyunu oynayacak.
Bugünkü yarışmayı kazanan kişi 50 bin TL para ödülü kazanacak.
Masterchef'te Kırmızı takım şuanda 50 bin TL'lik ödül için yarışıyor. Kırmızı takımda bulunan Burak K., Kıvanç, Metin, Ayaz veya Görkem'den birisi ödülün sahibi olacak.
En iyi 3 tabak:
- Burak Kaya
- Kıvanç
- Görkem