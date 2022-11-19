Masterchef 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 132. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 19 Kasım yeni bölümde neler olacak?
Gündem Haberleri
Masterchef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 11 yarışmacı kalan Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 132. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 19 Kasım yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...
Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 19 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 132. bölüm fragmanı izle! 19 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?
MASTERCHEF 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masterchef Türkiye 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
MASTERCHEF 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 3. dokunulmazlığında kazanan isim Gamze oldu. Buna göre Büşra 5. eleme adayı olmuştur. Eleme adayları şu şekilde:
1. eleme adayı : Tolga
2. eleme adayı : Fatma Nur
3. eleme adayı : Yağız
4. eleme adayı : Barış
5. eleme adayı : Büşra