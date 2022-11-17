Masterchef 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 130. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 17 Kasım yeni bölümde neler olacak?
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Masterchef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 11 yarışmacı kalan Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 130. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef 17 Kasım yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...
Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 130. bölüm fragmanı izle! 17 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?
Masterchef Türkiye'nin 17 Kasım akşamı yayınlanacak olan 130. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununda eski yarışmacılar yemekleri tadacak ve puanlayacak.
Masterchef Türkiye 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
MASTERCHEF 130. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.