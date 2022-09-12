Masterchef 12-16 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları belli oldu mu?

Masterchef'te bugün sezonun 4. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Büşra, kırmızı takım kaptanlığına Barış'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 12 Eylül Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...