Masterchef 12-16 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları belli oldu mu?
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Masterchef'te bugün sezonun 4. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Büşra, kırmızı takım kaptanlığına Barış'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 12 Eylül Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...
TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 12 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Büşra olurken kırmızı takım kaptanı Barış oldu.
Mavi takım kaptanı : Büşra
Kırmızı takım kaptanı : Barış
MASTERCHEF 4. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU
Mavi takım kadrosu:
- Büşra
- Çağatay
- Tayfun
- Gamze
- Kaan
- Görkem
- Burak Kaya
- Serpilay
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Kırmızı takım kadrosu:
- Barış
- Metin
- Kıvanç
- Vural
- Yağız
- Atike
- Melih
- Ayaz
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