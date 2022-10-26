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MasterChef 112. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

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MasterChef 112. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 112. Bölüm fragmanı izle!

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Masterchef 112. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 112. Bölüm fragmanı haberimizde...

Masterchef 112. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 112. Bölümünden görüntüler:

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.

MasterChef haftanın ilk takım oyununu Mavi takım kazandı. Pide çeşitlerinin yapıldığı yarışmada 5'e 1 üstünlükle mavi takım kazandı.

Patatesli Kır Pidesi: Fatma Nur - Barış = Fatma Nur kazandı

Bafra Pidesi: Yağız - Burak = Burak kazandı

Konya Bıçak Arası Pidesi: Kıvanç - Tayfun = Konsept dışı

Cantık Pide: Burak Kaya - Ayaz = Ayaz kazandı

Develi Cıvıklısı: Görkem - Metin = Görkem kazandı

Tahinli Pide: Serpilay - Tolga = Tolga kazandı

Trabzon Yağlı Pide: Gamze - Büşra = Gamze kazandı

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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