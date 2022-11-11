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Masterchef 11 Kasım günün menüsü nedir? Öğrenci evi menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Öğrenci evi yemekleri menüsünde neler var?

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Masterchef 11 Kasım günün menüsü nedir? Öğrenci evi menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Öğrenci evi yemekleri menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 3. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 11 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Öğrenci evi yemekleri menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, kaç kaç bitti? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı?Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, kaç kaç bitti? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı?

Günün menüsü Öğrenci evi yemekleri oldu. Masterchef'te bugün Öğrenci evi yemekleri yapılacak. Peki, Masterchef 11 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Öğrenci evi yemekleri menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Fatmanur

- Burak Kaya

- Metin

- Tolga

- Görkem

- Gamze

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Ayaz

- Büşra

- Yağız

- Kıvanç

- Barış

- Burak R.

MASTERCHEF 11 KASIM CUMA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Öğrenci Evi yemekleri oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 11 Kasım günün menüsü nedir? Öğrenci evi menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Öğrenci evi yemekleri menüsünde neler var?

Masterchef 11 Kasım menüsü:

  • Bal Kabağı Çorbası
  • Tavuklu Sezar Salata
  • Dalyan Köfte - Püre
  • Salçalı Makarna
  • Keşkül
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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