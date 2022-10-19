MasterChef 106. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 106. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef 106. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 106. Bölüm fragmanı haberimizde...

MASTERCHEF 106. BÖLÜM FRAGMANI

Masterchef 106. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 106. Bölümünden görüntüler:

MASTERCHEF SON BÖLÜM DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kanepe çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 15-13 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI

Büşra

Gamze

Burak Kaya

Burak R.

Serpilay

Görkem

Tayfun

Ayaz