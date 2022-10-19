Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef 106. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

Gündem Haberleri

MasterChef 106. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 106. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef 106. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 106. Bölüm fragmanı haberimizde...

Masterchef 106. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 106. Bölümünden görüntüler:

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kanepe çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 15-13 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Büşra
Gamze
Burak Kaya
Burak R.
Serpilay
Görkem
Tayfun
Ayaz

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title