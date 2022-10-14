MasterChef 101. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?
Gündem Haberleri
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 101. Bölüm fragmanı izle!
Masterchef 101. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 101. Bölüm fragmanı haberimizde...
MASTERCHEF 101. BÖLÜM FRAGMANI
Masterchef 101. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 101. Bölümünden görüntüler:
13 EKİM MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?
13 Ekim Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:
Beşparmak Çorbası (Kırgızistan) kazananı : Mavi takım (5-2)
Kalecik Çöreği (Türkiye) kazananı : Kırmızı takım (5-2)
Özbek Pilavı (Özbekistan) kazananı : Kırmızı takım (4-3)
Lüle Kebabı (Azerbaycan) kazananı : Mavi takım (5-2)
Çak Çak Tatlısı (Kazakistan) kazananı : Mavi takım (4-3)