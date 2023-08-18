Masterchef 100 bin TL'yi kim kazandı, Kırmızı takımdan hangi isim? 18 Ağustos Masterchef büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, hangi takımdan?

Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 18 Ağustos 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? Masterchef 100 bin TL'yi kim aldı, günün ödülünü kim kazandı 2023? 18 Ağustos Masterchef büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, hangi takımdan? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 18 Ağustos Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 18 Ağustos 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? Ekmek yemeğinde kazanan kim oldu? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2023 BU HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım 3-0 Mavi takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyunu yok, ödül oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak. İlk turu Kırmızı takım kazandı ve 2. turda en iyi tabağı çıkartan kişi ödülün sahibi olacak.

ÖDÜL OYUNUNDA İLK TURDA ALINAN SONUÇLAR

- Çavdar Ekmeği kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Focaccia kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Brioche kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Bretzel kazananı : Kazanan takım yok

Kazanan takım yok - Baget kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Simit kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - English Muffin kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Bun kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Sac Ekmeği kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Bazlama kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Glutensiz Ekmek kazananı : Mavi takım

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 6 KIRMIZI TAKIM

İlk turu Kırmızı takım kazandı. Birazdan 2. turda Kırmızı takım bireysel ödül oyununa çıkacak. En iyi tabak 100 bin TL ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdaki en iyi isim birazdan açıklanacak. Kırmızı takımda ekmekle birlikte yenilen yemekler yapılması istendi.

En iyi 3 isim:

-

-

-

100 BİN TL'Yİ KAZANAN İSİM : -

Gecenin sonunda 100 bin TL'yi kazanan isim açıklanacak. Henüz açıklanmadı.