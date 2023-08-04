Masterchef 100 bin TL'yi kim kazandı? Çağatay mı Rıfat mı? 4 Ağustos Masterchef büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, hangi takımdan?

Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 4 Ağustos 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? Masterchef 100 bin TL'yi kim aldı, günün ödülünü kim kazandı 2023? 4 Ağustos Masterchef büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, hangi takımdan? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 4 Ağustos Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 4 Ağustos 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? Deve kuşu yumurtasında kazanan kim oldu? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2023 BU HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 2-1 Kırmızı takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyunu yok, ödül oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak. İlk turu Mavi takım kazandı ve 2. turda en iyi tabağı çıkartan kişi ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdaki en iyi isim birazdan açıklanacak. Kırmızı takımda deve kuşu yumurtasından yemekler yapılması istendi. En iyi isimler açıklandı.

En iyi 3 isim şöyle:

- Çağatay

- Rıfat

- Esra

Sıralamalar ise şöyle:

Gecenin 3. sü : Esra

Gecenin 2. si : Rıfat

Gecenin 1. si : Çağatay

100 BİN TL'Yİ KAZANAN İSİM : ÇAĞATAY

Rıfat veya Çağatay ikilisinden bir isim büyük ödülün sahibi olacak ve 100 bin TL kazanacak.

Gecenin birincisi ve 100 Bin TL'yi kazanan isim Çağatay oldu.