Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu?
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Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 14 Temmuz Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 2-1 Kırmızı takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyun, ödül oyunu oynanıyor.
Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak.
İlk tur 25 soruluk bilgi yarışmasından oluşmaktadır. Bilgi yarışması oyunundan sonra 2. tura geçilecek.
Şuanda Mavi takım 2-1 önde.
Kırmızı takım 5-3 öne geçti.
Kırmızı takım 7-3 önde.
Kırmızı takım 9-5 öne geçti.
Kırmızı takım ilk turu 11-8 kazandı ve birazdan bireysel oyun oynayacak.
Şimdi 2. tura geçildi. Kırmızı takım bireysel oyun oynayacak. Kazanan isim 100 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
2. turdaki ürünler soya filizi ve laym oldu.
- İLK TURDA ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
- 2. TURDA ÖDÜLÜ KAZANAN İSİM : Henüz belli olmadı
Kırmızı takımdaki en iyi isim birazdan açıklanacak. Sıralama şöyle:
- 9. olan isim : Eda
- 8. olan isim : Tolga
- 7. olan isim : Berker
- 6. olan isim : Büşra
- 5. olan isim : Çağatay
- 4. olan isim : Dilara
- 3. olan isim : Rıfat
- 2. olan isim : Batuhan
- 1. olan isim : Eray
Ödülü kazanan isim birazdan açıklanacak.
Batuhan veya Eray ikilisinden bir isim ödülün sahibi olacak.
Ödül oyununu kazanan isim Eray oldu. Eray 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
Bugünkü ödül oyununun ödülü 100 bin TL oldu. İlk turda bir takım kazanacak ve 2. turda ise kazanan takımdan 1 kişi 100 bin Lira'nın sahibi olacak.