Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 14 Temmuz Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2023 BU HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 2-1 Kırmızı takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyun, ödül oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak.

İlk tur 25 soruluk bilgi yarışmasından oluşmaktadır. Bilgi yarışması oyunundan sonra 2. tura geçilecek.

Şuanda Mavi takım 2-1 önde.

Kırmızı takım 5-3 öne geçti.

Kırmızı takım 7-3 önde.

Kırmızı takım 9-5 öne geçti.

Kırmızı takım ilk turu 11-8 kazandı ve birazdan bireysel oyun oynayacak.

Şimdi 2. tura geçildi. Kırmızı takım bireysel oyun oynayacak. Kazanan isim 100 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

2. turdaki ürünler soya filizi ve laym oldu.

İLK TURDA ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM 2. TURDA ÖDÜLÜ KAZANAN İSİM : Henüz belli olmadı

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdaki en iyi isim birazdan açıklanacak. Sıralama şöyle:

9. olan isim : Eda

Eda 8. olan isim : Tolga

Tolga 7. olan isim : Berker

Berker 6. olan isim : Büşra

Büşra 5. olan isim : Çağatay

Çağatay 4. olan isim : Dilara

Dilara 3. olan isim : Rıfat

Rıfat 2. olan isim : Batuhan

Batuhan 1. olan isim : Eray

Ödülü kazanan isim birazdan açıklanacak.

Batuhan veya Eray ikilisinden bir isim ödülün sahibi olacak.

Ödül oyununu kazanan isim Eray oldu. Eray 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF 14 TEMMUZ ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bugünkü ödül oyununun ödülü 100 bin TL oldu. İlk turda bir takım kazanacak ve 2. turda ise kazanan takımdan 1 kişi 100 bin Lira'nın sahibi olacak.