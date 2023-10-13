MasterChef 100 bin lira kim kazandı? MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?
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MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, MasterChef 100 bin lira kim kazandı? MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?
TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef 100 bin lira kim kazandı?
Bugün MasterChef 117. bölümünde ödül oyunu oynanacak.
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Eda yarışmaya veda eden isim olmuştu.
Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan
Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem
15. Hafta
1.eleme adayı: Tahsin
2. eleme adayı: Sergen
3.eleme adayı : Kerem
4. eleme adayı : Kıvanç
5. eleme adayı : Metin
6. eleme adayı : Esra
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
MasterChef ödül oyununu henüz sona ermedi.