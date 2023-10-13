MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, MasterChef 100 bin lira kim kazandı? MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

MasterChef 100 bin lira kim kazandı? MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef 100 bin lira kim kazandı?

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün MasterChef 117. bölümünde ödül oyunu oynanacak.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Eda yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYI KİM

15. Hafta

1.eleme adayı: Tahsin

2. eleme adayı: Sergen

3.eleme adayı : Kerem

4. eleme adayı : Kıvanç

5. eleme adayı : Metin

6. eleme adayı : Esra

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUN 100 BİN TL KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu henüz sona ermedi.