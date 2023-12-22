MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 22 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef 100 bin lira kim kazandı?

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 187. bölümünde ödül oyunu oynanacak.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

İşte kaptanlar ve yeni takımlar:

25 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI:

1. Eleme adayı: Esra

2. Eleme adayı: Batuhan

3. Eleme adayı: Eren

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef ödül oyununu henüz sona ermedi.