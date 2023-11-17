MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef 100 bin lira kim kazandı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

Mavi Takım:

• Barbaros (Takım kaptanı)

• Tahsin

• Sergen

• Ayaz

• Dilara

• Cemre

• Tolga

Kırmızı Takım

• Tolga (Takım kaptanı)

• Eren

• Kıvanç

• Barbaros

• Esra

• Batuhan

• Hasan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Tanya şunları söyledi: Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. Olmaktan da gurur duyuyorum. Benim için güzel bir skor. Daha fazla gidebilirdim. Burada az hata yapan gider, her zaman demiştim. Aileme, Kıbrıs'a teşekkür ederim. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ülkemi çok seviyorum. Bu yürüdüğüm yolda, mutfağıma, kültürüme sahip çıkacağım. Şampiyon olmayı çok isterdim, ceketi giymeyi çok isterdim. Sevmek sevilmek daha önemli. İzleyen herkesin sevgisini kazandım, bu benim için yeterli. Kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

ELEME ADAYLARI

20. HAFTA

1. eleme adayı: Dilara

2. eleme adayı: Ayaz

3. eleme adayı: Eren

4. eleme adayı: Batuhan

5. eleme adayı: Hasan

6. eleme adayı: Tolga

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Kasım Ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç