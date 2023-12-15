MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, MasterChef 100 bin lira kim kazandı? MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef 100 bin lira kim kazandı?

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün MasterChef 180. bölümünde ödül oyunu oyunu oynanacak.

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona erdi. Mavi Takım kaptanı Eren oldu.

Mavi Takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan

Kırmızı Takım: Dilara, Hasan, Barbaros, Kıvanç

ELEME ADAYLARI KİM?

1. Eleme adayı: Esra

2. Eleme adayı: Barbaros

2. Eleme adayı: Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Elenen Cemre şu sözleri söyledi:

Üzülmeyelim, sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Ben sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığım için gitmeme üzülüyorum. Düşündüğüm başıma geldi. Sırtımdaki rahatsızlık sebebiyle elenmeme üzüldüm. Kötü bir dereceyle bitirdiğimi düşünmüyorum. İlk hedefim 10'du. Tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir gün ara da verildi. Sağ olsunlar tedaviye girdim ama o ağrı geçmedi. Bir günde geçseydi mucize olurdu. O mucize beni bulmadı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Aralık MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman