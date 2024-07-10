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MASTERCHEF 10 TEMMUZ FRAGMANI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

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Masterchef'in yeni bölüm tanıtımı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

Masterchef Türkiye'nin 10 Temmuz tarihli yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan bu popüler yemek yarışmasının yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yarışmacılar şeflerden yeterli oyu alıp MasterChef Türkiye 2024 kadrosuna girmek için yeteneklerini sergiliyor. Peki, Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Masterchef'in 10 Temmuz Çarşamba günü bölümünün tanıtımı yayınlandı.

MASTERCHEF 10 TEMMUZ FRAGMANI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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