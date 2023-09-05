MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 5 Eylül eleme potasında kimler var?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.

MasterChef 9. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,

Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bugünkü dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye Allstar'da Çağatay hayallerine veda etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu hafta iki takım yarışında yer alamayan Çağatay Masterchef Türkiye'den elendi. Böylece bu hafta hayallerine veda eden isim oldu.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç