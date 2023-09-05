MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 5 Eylül eleme potasında kimler var?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.
MasterChef 9. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,
Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze
Bugünkü dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
Masterchef Türkiye Allstar'da Çağatay hayallerine veda etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu hafta iki takım yarışında yer alamayan Çağatay Masterchef Türkiye'den elendi. Böylece bu hafta hayallerine veda eden isim oldu.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç