MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 19 Eylül eleme potasında kimler var?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.
Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz
Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra
MasterChef Türkiye Allstar'da Barış hayallerine veda etti.
11. Hafta
1.eleme adayı: Açıklanmadı
2.eleme adayı : Açıklanmadı
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç