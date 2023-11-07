Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 19 Eylül eleme potasında kimler var?

Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF DÜN MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz

Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Barış hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLAR

11. Hafta

1.eleme adayı: Açıklanmadı

2.eleme adayı : Açıklanmadı

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç