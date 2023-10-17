MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 17 Ekim eleme potasında kimler var?

Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF 17 EkimMAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyununda menemen görevi verildi. Yarışmacılar en iyi menemeni yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı.

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı.

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

17 Ekim MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU VE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

17 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

ELEME ADAYLARI

16. Hafta

1. eleme adayı:

2. eleme adayı:

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican