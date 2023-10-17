MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 17 Ekim eleme potasında kimler var?
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MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Bugün kaptanlık oyununda menemen görevi verildi. Yarışmacılar en iyi menemeni yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı.
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı.
MasterChef 16. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya
Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan
17 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
ELEME ADAYLARI
16. Hafta
1. eleme adayı:
2. eleme adayı:
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican