MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 12 Eylül eleme potasında kimler var?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.
MasterChef 10. hafta kadrolar:
Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan
Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda
12 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
9. Hafta
1.eleme adayı : Açıklanmadı.
2. eleme adayı: Açıklanmadı
MasterChef Türkiye Allstar'da Suna hayallerine veda etti.
Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene 2019 dokuzuncu hafta... Yine dokuzuncu haftada eleniyorum. Her geldiğimde yeni bir şeyler öğrenerek gidiyorum buradan. 37 yaşında, bir sürü bilgi edinmiş bir Suna var. Size çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sıkı bir takipçiniz olarak izleyeceğim. Yorulmuştum biraz da... Gidebildiğim yere kadar gidecektim.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç