Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? 10 Ekim eleme potasında kimler var?

Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

MASTERCHEF HAFTANIN KADROLARI!

Dün kaptanlık oyununda profiterol görevi verildi. En iyi profetrolü yapan Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

10 Ekim MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

10 Ekim MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

15. Hafta

1.eleme adayı: Açıklanmadı

2. eleme adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç