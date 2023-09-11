Masterchef 1.ler ne zaman gelecek? Masterchef şampiyonlar ne zaman gelecek?
MasterChef All Star'da heyecan sürerken, yeni kadroların oluşumu merak konusu oldu. Gözler, MasterChef şampiyonlarının All Star'a ne zaman katılacağına çevrildi. MasterChef şampiyonlarının All Star'a katılım süreci hala belirsizliğini koruyor. Peki, MasterChef şampiyonları All Star'a ne zaman katılacak?
Masterchef All Star'ın yeni sezonu başladı ve geçmiş yılların şampiyonlarından Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un ne zaman yarışmaya katılacağı merak ediliyor. Somer Şef'ten gelen açıklama ise izleyicileri şaşırttı. Şampiyonların katılımı hakkında ayrıntılı bilgiler merakla bekleniyor.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLAR NE ZAMAN GELECEK?
Somer Şef konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi Masterchef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. Masterchef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."
MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI KİMLER?
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uysal
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz