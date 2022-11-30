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Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 29 Kasım bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda?

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Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 29 Kasım bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 29 Kasım bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Bugünün ilk eleme adayı kim oldu merak edildi. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 29 Kasım bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? Bilgiler sizlerle...

Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:

  • - Mahmudiye kazananı : Kırmızı takım
  • - Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası kazananı : Mavi takım
  • - Marengo Usulü Tavuk kazananı : Mavi takım
  • - Charlotte kazananı : Kırmızı takım
  • - Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart kazananı : Kırmızı takım

Kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazanıyor.

Bugünkü mavi takım dokunulmazlığını Görkem kazandı.

Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 29 Kasım bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda?

Yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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