Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlığı Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Bugünün ilk eleme adayı kim oldu merak edildi. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF 20 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:

İlk etap sonuçları şöyle:

- Etli lahana sarması kazanan : Mavi takım

- Şıhıl Mahşi kazanan : Kırmızı takım

- Tapkana Çuşka kazanan : Mavi takım

İlk turu kazanan takım : Mavi takım

2. etap sonuçları şöyle:

- Tavuklu Sezar Salata kazananı : Mavi takım

- Nicoise Salatası kazananı : Mavi takım

- Waldorf Salatası kazananı : Kazanan takım yok

İkinci turu kazanan takım : Mavi takım

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM 2 - 0 KIRMIZI TAKIM

Buna göre Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

Kazanan takım : MAVİ TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü kırmızı takım dokunulmazlığını Ayaz kazandı. Yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya seçildi.

MASTERCHEF HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM?

Yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya oldu.