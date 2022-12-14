Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlığı Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 13 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Bugünün ilk eleme adayı kim oldu merak edildi. Peki, Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 13 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF 13 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:

- Mu Elamütum (Elamite Çorbası) : Kırmızı takım

- Tuh'u (Parcarlı Bol Taze Otlu Kuzu Kavurma) : Mavi takım

- Pasrütum (Pırasalı Kişnişli Ekşi Mayalı Ekmek Tartı) kazananı : Mavi takım

- Me Puhadi (Arpalı Kuzu Yahni) : Mavi takım

- Somun Ekmek : Kırmızı takım

Kazanan takım : MAVİ TAKIM

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazandı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü mavi takım dokunulmazlığını Tolga kazandı. Yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Görkem seçildi.

MASTERCHEF HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM?

Yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Görkem oldu.