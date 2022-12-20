Masterchef 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Aralık Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef kazananları kimler oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Aralık dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Aralık Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Salata ve Dolma menüsü yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda?

Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 20 ARALIK GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün dolma ve salatalardan yemekler yapılacak.

Dolmalar:

- Etli lahana sarması

- Şıhıl Mahşi

- Tapkana Çuşka

Salatalar:

- Tavuklu Sezar Salata

- Nicoise Salatası

- Waldorf Salatası

MASTERCHEF 20 ARALIK KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dolma ve salata yaptılar. Kazananlar şu şekilde:

İlk etap sonuçları şöyle:

- Etli lahana sarması kazanan : Mavi takım

- Şıhıl Mahşi kazanan : Kırmızı takım

- Tapkana Çuşka kazanan : Mavi takım

İlk turu kazanan takım : Mavi takım

2. etap sonuçları şöyle:

- Tavuklu Sezar Salata kazananı : Mavi takım

- Nicoise Salatası kazananı : Mavi takım

- Waldorf Salatası kazananı : Kazanan takım yok

İkinci turu kazanan takım : Mavi takım

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM 2 - 0 KIRMIZI TAKIM

Buna göre Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.