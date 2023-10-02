Müzik, gastronomi, kültür-sanat, seyahat, eğlence, spor ve alışveriş gibi tüketicisine hayatın her alanında deneyimler sunan Mastercard Paha Biçilemez Platformu, Kapadokya Caz Akşamları ile müzikseverlerle buluştu.

Kapadokya Caz Akşamları ile müzikseverlerle buluştu

Mastercard'tan paha biçilemez bir Kapadokya deneyimi

NEVŞEHİR - Müzik, gastronomi, kültür-sanat, seyahat, eğlence, spor ve alışveriş gibi tüketicisine hayatın her alanında deneyimler sunan Mastercard Paha Biçilemez Platformu, Kapadokya Caz Akşamları ile müzikseverlerle buluştu.

Mastercard'ın hayata geçirdiği 'Paha Biçilemez' platformu, müzikseverler, gastronomi ve seyahat tutkunlarını Kapadokya'da bir araya getirdi. 29 Eylül tarihinde Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında başlayan ekinliğin ilk akşamında son donemin ilgi ceken seslerinden müzisyen Müjde Kızılkan sahne aldi. Davetliler genç sanatçının şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Kapadokya Caz Akşamları'nın ikinci gününde ise kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle Jehan Barbur cazseverleri büyüledi. Barbur, ruha işleyen sesiyle duygu dolu şarkılarını seslendirdi.

Paha Biçilemez Platformu ile benzersiz bir Kapadokya deneyimi

Sürdürdüğü çeşitli projelerle ülke turizmine katkı sağlamayı hedefleyen Mastercard, Paha Biçilemez Platformu Kapadokya Caz Akşamları etkinliği ile kullanıcılarına özel deneyimler sunmaya devam ediyor. Mastercard, katılımcılarına düzenlediği programla Kapadokya'yı ayrıcalıklı şekilde deneyimleme fırsatı sundu. Programa katılan katılımcılar UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tarihi yerlerini özel rehber eşliğinde gezdi.

Ürgüp ilçesinde bulunan Keşlik Manastırından başlayan gezi, Mastercard'lılara özel izinle erişim sağlanan Şahinefendi Arkeolojik Kazı Alanı ve Derinkuyu Yeraltı Şehri ile devam etti. Mastercard kullanıcıları Kapadokya'nın tarihini keşfederken, Levon Bağış önderliğinde özel tadım etkinliği de gerçekleştirdi.