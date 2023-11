Mastercard hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mastercard hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Mastercard markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Mastercard hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

MASTERCARD HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Mastercard, 1966 yılında ABD'de kurulmuş olan finans şirketidir. Kredi kartı gibi materyaller üzerine kurulmuştur. Mastercard bankalar ve tüketicilerinin kart ve kredi kartı ile ödeme sistemlerini sağlamaktadır. Birçok futbol organizasyonuna sponsor olmasıyla da tanınmaktadır. Merkezi, Purchase, New York'taki Mastercard International Global Genel Merkezi'ndedir. Mastercard Worldwide, 2006'dan beri halka açık bir şirkettir. İlk halka arzından önce Mastercard Worldwide, markalı kartlarını çıkaran 25.000'den fazla finans kuruluşunun sahip olduğu bir kooperatifti. Dünya çapında Discover Financial, American Express, Visa Inc. gibi rakipleri bulunur.

Küresel Operasyonlar Merkezi, Missouri, St. Charles County'nin bir belediyesi olan O'Fallon, Missouri'de bulunmaktadır. Dünya genelinde ana faaliyet alanı, alışveriş yapmak için "Mastercard" marka banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarını kullanan alıcıların kart veren bankalar veya kredi birlikleri ile üye işyerlerinin bankaları arasındaki ödemeleri gerçekleştirmektir.

İlk olarak 1966'dan 1969'a kadar Interbank ve 1969'dan 1979'a kadar Master Charge olarak bilinen Mastercard, Bank of America tarafından çıkarılan BankAmericard'a yanıt olarak çeşitli bölgesel banka kartı birliklerinin ittifakı tarafından oluşturuldu.

Yurt dışında bazen farklı banka pos cihazlarından alışveriş yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu tür durumlarda Visa veya Mastercard devreye girer ve size rahat bir alışveriş imkânı sunar. Visa ve Mastercard geçmeyen yerler çok nadirdir ve çok az kişi bununla ilgili şikayette bulunmuştur.

2021 yılında çıkan haberlere göre ise MasterCard, gelişen kripto para piyasasına ayak uydurarak kendi müşteri ağında yer alan kuruluşlara ve bankalara yakın zaman içinde kripto paraları ürünlerine dahil etme imkanı sunmaya hazırlanıyor.