TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. MasterChef son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, MasteChef dün ne oldu? MasterChef dün kim kazandı? İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen yarışmada dün yayınlanan bölümünde neler olduğu araştırılıyor. Peki, MasteChef dün ne oldu? MasterChef dün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tiramisu yapılmasını istedi. En iyi tiramisu yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarıştı.

26 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tiramisu yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 5 tabak:

- Büşra

- Kıvanç

- Şule

- Serpilay

- Çağatay

Seçilen en iyi 2 kişi:

- Çağatay

- Büşra

6 tabak arasından en iyi 2 kişi :

Düelloya çıkan 1. kişi : Çağatay

Düelloya çıkan 2. kişi : Büşra

Mavi takım kaptanlığı için düelloya Çağatay ve Büşra çıktı. Çağatay mavi takımın kaptanı oldu.

Kırmızı takım kadrosu:

- Ayaz

- Gamze

- Metin

- Burak Kaya

- Serpilay

- Yağız

- Kıvanç

- Barış

- Burak R.

Kırmızı takımın kaptanı Ayaz oldu.