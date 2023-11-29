Massaman Curry tarifi! MasterChef Massaman Curry nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Massaman Curry hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Massaman Curry hazırladı. Peki, Massaman Curry nedir? Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry nedir?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Massaman Curry ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry nedir? Massaman Curry nasıl yapılır, Massaman Curry yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Massaman Curry yapıldı, evde klasik Massaman Curry yapıldı! İşte en güzel Massaman Curry!

MASSAMAN CURRY TARİFİ!

50 gr tavuk

35 cl Hindistan cevizi sütü

1 C. yemek kaşığı Massaman köri ezmesi

150 gr patates önceden pişirilmiş ve 3 cm'lik parçalar halinde kesilmiş

Massaman köri için baharat

1 C. çay kaşığı palmiye şekeri

2 yemek kaşığı. balık sosu

1 C. yemek kaşığı demirhindi ezmesi

MASSAMAN CURRY YAPILIŞI

2 yemek kaşığı hindistancevizi sütünü wok tavada kısık ateşte yüzeyde yağ görünene kadar ısıtın.

Köri ezmesini ekleyin ve 1 dakika veya kokusu çıkana kadar karıştırın.

Tavuğu ekleyip beyazlaşana kadar pişirin, ardından hindistan cevizi sütünü ekleyip kaynatın.

Sebzeleri, hurma şekerini, balık sosunu ve demirhindi ezmesini ekleyin.

Sos koyulaşana kadar kaynamaya bırakın.