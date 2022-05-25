Massaka kimdir? Rapçi Massaka (Murat İlhan) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Massaka'nın gerçek ismi ne? - Haberler

Massaka kimdir, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Massaka gerçek adı ne? Massaka'nın şarkıları neler? Massaka nereli? Massaka evli mi? Murat İlhan, Massaka, Murdoc ve Diablo63 aynı kişiler mi? Diablo63 kimdir? Massaka şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde.

RAPÇİ MASSAKA GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Massaka'nın gerçek adı "Murat İlhan" 'dır.

MASSAKA (MURAT İLHAN) KİMDİR?

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc, Massaka36 veya Diablo63; gerçek adıyla Murat İlhan (d. 25 Ekim 1984; Kreuzberg), Türk rapçi ve söz yazarı. Snoop Dogg ile birlikte yayımlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

Massaka doğum tarihi : 25 Ekim 1984

Massaka kaç yaşında : 36 yaşında

Massaka nereli : Almanya doğumlu, aslen Trabzon'lu

Massaka mesleği ne : Rapçi ve söz yazarı

Massaka gerçek adı ne : Murat İlhan

Massaka diğer isimleri nedir : Murdoc, Massaka36, Diablo63

Ailesi Trabzon ilinden olan Massaka Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde doğmuştur. Gençlik yılları oradaki birçok gurbetçi çocuğu gibi sokaklarda geçmiştir. İlerleyen yıllarda 36 Boys çetesinin bir üyesi olan Massaka, neo-Naziler ile kavga ederken rap müzik ile tanışmış, daha sonra da kendi parçalarını yazmaya başlamıştır. Killa Hakan, Monstar361, ve diğer kendisi gibi rap müzik ile ilgilenen çete arkadaşları ile birlikte düet yapmıştır. Yaşamını hâlâ Berlin'de sürdürmektedir.

DİSKOGRAFİ

Blutbeton (Colos ile) (2007)

Dämmerung (2010)

Das Ritual (2011)

Blutbeton 2 (Monstar361 ile) (2012)

Der dunkle Orient (2013)

İstila (Kodes ile) (2016)

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Katliam 2 (2018)

Syndikat (Monstar361 ile) (2019)

Original (Kanel36 ile) (2019)

Lale (2019)

Cehennemin Dibi (2019)

Katliam 3 (2019)

Yeraltı (Diablo 63 ile) (2019)

Dolunay (2019)

Hadi Gel (Cashflow ile) (2019)

Toxic (6ix9ine, Haftbefehl ile) (2019)

Hightech (Joker, Defkhan, Sansar Salvo ile) (2019)

Ütopya (Diablo63 ile) (2020)

Saray (2020)

Undefeated EP (Joe Young ile) (2020)

Katliam 4 (2020)

Fight Kulüp 2 (Ceza, Killa Hakan, Contra, Anıl Piyancı,Summer Cem, Khontkar ile) (2020)

Akrep (2021)

Alfa (2021)

Para (ft. 6ix9ine) (2021)

İntihar (2021)

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