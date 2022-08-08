Maskülen ne demek? Sorusu şu sıralar insanlar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Maskülen kelimesi son zamanlarda oldukça sık kullanılan kelimeler arasında. Peki Maskülen ne demek? Maskülen kelimesi ne anlama geliyor?

Maskülen kelimesinin kökü Fransızca'dan gelmektedir. Kelimenin özü masculin kelimesinden gelmektedir.Maskülen kelimesi türk tarihte ilk kez Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından kullanılmıştır. Peki son zamanlarda insanlar tarafından oldukça sık kullanılan maskülen erkek, maskülen kadın ne demek? Neyi ifade ediyor?

MASKÜLEN NE DEMEK?

Maskülen kelime anlamı olarak, erkeksi anlamını taşımaktadır. Geniş anlam olarak, erkeğe benzeyen kişi, erkeksi özellikler taşıyan kişi denilebilir. Genellikle insanların giyim tarzını ifade ederken kullanılmaktadır. Zıt anlamı ''Feminen'' kelimesidir. Cümle içerisinde kullanmına örnek vermek gerekirse, ''Ne kadar maskülen bir yüzü var!'' cümlesi örnek verilebilir.

MASKÜLEN KELİMESİ TDK KELİME ANLAMI NEDİR?

Maskülen kelimesi, TDK'ya göre erkeksi, erkeğe benzeyen anlamına gelmektedir. Erkeksi kelimesini taşıyan bir sıfattır.

MASKÜLEN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILMASI

Maskülen kelimesi cümle içerisinde birçok farklı şekilde kullanılabilmektedir. Maskülen kelimesinin cümle içerisinde kullanılmasına örnekler;

Ne kadar maskülen bir yüze sahipsin.

Maskülen bir giyim tarzına sahip.

Bu aksesuar çok maskülen gözüküyor.

Onun yapısı, çok maskülen bir insan gibi gözüküyor.

Üstündekinin çok maskülen bir görüntüsü var.