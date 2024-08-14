Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi

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MASKELİ BEŞLER IRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi ülkelerindeki beceriksizlikleri ve sakarlıkları yeterli değilmiş gibi, Maskeli Beşler ünlerini sınır ötesine de taşımaya karar verirler. Uluslararası sularda "yeteneklerini" sergileyecek olan kahramanlarımız bu defa da Kuzey Irak'ta bir petrol tesisini ele geçirmeye karar verirler! Kendi çaplarında masum bir eylem olarak başlayan bu olay, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye-Amerika-Irak üçgeninde sakarlık ve komedi dolu bir krizin patlak vermesine neden olur.

MASKELİ BEŞLER IRAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: MURAT ASLAN

YAPIM YILI: 2007

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR : ŞAFAK SEZER, PEKER AÇIKALIN, CENGİZ KÜÇÜKAYVAZ, CEZMİ BASKIN, CEYHUN YILMAZ