Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler sinema filmi serisinin 2005 yapımı ilk filmi. Filmin kadrosunun büyük bir kısmını, Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminde oynayan oyuncular oluşturmuştur. Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu nedir, nerede çekildi, hangi ilde? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimlerdir?

Bugün Fox TV ekranlarında Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu nedir, nerede çekildi, hangi ilde? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimlerdir? merak etti. Peki, Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede, ne zaman çekilmiştir? İşte detaylar...

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi bugün 8 Ocak Pazar günü saat 22:00 'da Fox TV'de yayınlanacaktır.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU NE?

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şafak Sezer : Tezcan : Bahattin, Kamil, Murat ve Zeki'nin yetimhaneden arkadaşıdır.

Memet Ali Alabora : Murat : Bahattin, Kamil, Tezcan ve Zeki'nin yetimhaneden arkadaşıdır.

Cengiz Küçükayvaz : Kamil : Bahattin, Murat, Tezcan ve Zeki'nin yetimhaneden arkadaşıdır.

Peker Açıkalın : Bahattin : Kamil, Murat, Tezcan ve Zeki'nin yetimhaneden arkadaşıdır.

Melih Ekener : Zeki : Bahattin, Kamil, Murat, Tezcan'ın yetimhaneden arkadaşıdır.

Dost Elver : Tekin : Bahattin, Kamil, Murat, Tezcan ve Zeki'nin yetimhaneden eski arkadaşıdır.

Sümer Tilmaç : Salih Abi : Meryem'in babasıdır.

Nejat Birecik : Avukat : Tekin'in avukatıdır.

Hamit Haskabal : Hamit Baba : Bahattin, Kamil, Murati Tezcan ve Zeki'nin hapishaneden arkadaşıdır.

Burak Öncü : Cenin : Bahattin, Kamil, Murat,Hamit,Tezcan ve Zeki'nin hapishaneden arkadaşıdır.

Zeynep Karacan : Meryem : Salih abinin kızıdır.

Ceyhun Yılmaz : Taksici : Taksi şoförüdür.

Seçkin Piriler : Tekin'in Eşi : Tekin'in eşidir.

Deniz Oral : Polis Memuru : Polistir.

Hasan Küçükçetin : Güvenlik : Tekin'in Korumasıdır

Mehmet Ali Erbil : Müdür : Hapishane Müdürüdür

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Filmin çekimleri İstanbul'un 30'a yakın çeşitli bölgesinde yapıldı.