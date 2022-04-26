Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen toplantının bugün yapılacağını sosyal medyadan yaptığı "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" paylaşımıyla duyurmuştu. Peki, Maske yasağı kaldırıldı mı? Maske artık serbest mi?

MASKE YASAĞI KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Haberler.com - Gündem