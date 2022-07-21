Maske yasağı gelecek mi? Maske yasağı geldi mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi. 96 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine de yer verilen raporda geçen haftadan veri vaka sayılarının neredeyse yüzde 100 oranında arttığı da gözlendi. Peki, yeniden maske yasağı gelecek mi?

MASKE YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs vaka sayılarının 200 binin de üzerine çıkması İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun acil toplanmasına neden oldu. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika'da Omicron'un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5'in ön plana geçtiği belirtildi.

KURULDAN DİKKAT ÇEKEN 6 ÖNERİ

İBB Bilimsel Danışma Kurulu önerilerini şu şekilde sıraladı:

• Bilindiği gibi aşıların ağır hastalığı ve ölümü önlemedeki etkisi özellikle ilk 6 ay için en yüksek seviyelerde seyrediyor, sonrasında ise giderek azalıyor. Bu nedenle salgının kontrolü için hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı. Daha etkili aşı kampanyaları düzenlenmeli.

• 5-12 yaş arasında okul çocuklarına birçok ülkede olduğu gibi aşılanma hakkı tanınmalı. Aşıya ulaşım kolaylaştırılmalı. Halkın altı kişinin gelmesini beklemeden, gittiği anda aşı olabileceği merkezler belirlenerek ilan edilmeli.

• Günlük olgu sayısı 1.000'in altına indiğinde kaldırılmış olan maske zorunluluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı ve denetlenmeli. Kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel mesafe ve hijyen koşullarına yeniden özen gösterilmeli.

• PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bilimsel çalışmalarla duyarlılığı kanıtlanmış olan hızlı antijen testleri iş yerlerinde ve evlerde tarama testleri olarak devreye sokulmalı.

• Bölgeye ait veriler yayımlanarak yerel önlem ve kurallar uygulanmalı. PCR testlerinin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim varyantlar belirlenmeli ve "Türkiye Mutasyon Haritası" çıkartılmalı.

• COVID-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı.