Maske kalkacak mı? SON DAKİKA! Okullarda maske kalkacak mı? Fahrettin Koca AÇIKLADI!

Maske kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maske konusunda önemli kararların alınacağını açıkladı. Koca, "En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak." açıklamasında bulundu. Bakan Koca okullarda maske yasağı hakkında açıklama da bulundu. Peki, Maske kalkacak mı? Okullarda maske kalkacak mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı? İşte detaylar...

MASKE KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlere bulunmak için Sakarya'ya gitti. Şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, haftaya Bilim Kurulu toplantısında önemli kararların alınacağını duyurdu.

Koca, açıklamasında "Salgının ağır yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi koşullarda alması için gayret gösteriyoruz. Sakarya da bizim için sağlık konusunda önemli bir şehrimiz. Şuan 1776 yataklı hastanelerimiz olmak üzere 9 yatırımımız devam ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Sakarya'da toplam yatak sayısını 900'lerden 2 binlere çıkardık." dedi.

Salgın etkisinin azalmaya başladığını belirten Bakan, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım olan illerimiz olmaya başladı. Şuan 19 ilimizde yoğun bakımdaki hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun arttığını görüyoruz. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz diye konuşmam olmuştu. O dönemde de ilim insanları arkadaşlarımız olmak üzere endişeyle yaklaştılar. Yine tekrar ediyorum 'En kötü günlerimiz geride kaldı." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA MASKE KALKACAK MI?

Son olarak haftaya önemli kararların alınacağını söyleyen Koca, şöyle devam etti: "Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere."

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