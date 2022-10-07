Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?
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2020 yılına koronavirüs ile giriş yapmıştık. 2020 yılı ve 2021 yılı içerisinde koronavirüs ile mücadele ederken tıbbi maskeler takma zorunluluğu vardı. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. Peki, Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?
Maske cezası silinecek mi? sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacak olduğu torba yasada maske takmama cezası konusu vardı. Vatandaş ise Maske cezası silinecek mi? sorusunu merak ediyor.
MASKE CEZASI SİLİNECEK Mİ?
90 maddelik torba kanun teklifinde yer alanlara göre maske cezası silinecek.
MASKE CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre maske takmayanlara kesilen maske takmama cezası 900 TL olarak belirlenmişti.