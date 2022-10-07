Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?

Gündem Haberleri

Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?

2020 yılına koronavirüs ile giriş yapmıştık. 2020 yılı ve 2021 yılı içerisinde koronavirüs ile mücadele ederken tıbbi maskeler takma zorunluluğu vardı. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. Peki, Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?

Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu?Milyonların beklediği karar! Maske cezaları siliniyor mu?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Covid-19 için yeni aşıların artık üretilmesini, kullanıma girmesini bekliyoruz'Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Covid-19 için yeni aşıların artık üretilmesini, kullanıma girmesini bekliyoruz"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandıAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Güncel vaka sayısı kaç oldu?Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Güncel vaka sayısı kaç oldu?

Maske cezası silinecek mi? sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacak olduğu torba yasada maske takmama cezası konusu vardı. Vatandaş ise Maske cezası silinecek mi? sorusunu merak ediyor.

MASKE CEZASI SİLİNECEK Mİ?

90 maddelik torba kanun teklifinde yer alanlara göre maske cezası silinecek.

MASKE CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre maske takmayanlara kesilen maske takmama cezası 900 TL olarak belirlenmişti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Koronavirüs Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title