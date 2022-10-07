Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?

2020 yılına koronavirüs ile giriş yapmıştık. 2020 yılı ve 2021 yılı içerisinde koronavirüs ile mücadele ederken tıbbi maskeler takma zorunluluğu vardı. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. Peki, Maske cezası silinecek mi? Maske cezaları silindi mi? Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası siliniyor mu?