MASKE CEZASI İADE BAŞVURU: Pandemi cezaları iade başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından Pandemi cezaları iade başvurusunun detayları araştırılıyor. Maske cezası iade başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Merak ediliyor. Peki, Pandemi cezaları iade başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Pandemi cezaları iade başvurusu son zamanlarda yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçti. Peki, Pandemi cezaları iade başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

MASKE CEZASI İADE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçti. Cezayı ödeyen vatandaşlara ise paraları geri verilecek. Bunun için gerekli olan başvuru formu da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek. Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

PANDEMİ CEZALARI İADE BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek. Buna göre tahsilatı yapan idari birime başvuru yaparak para iadesi alabileceksiniz.