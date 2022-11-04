2020 yılına koronavirüs ile giriş yapmıştık. 2020 yılı ve 2021 yılı içerisinde koronavirüs ile mücadele ederken tıbbi maskeler takma zorunluluğu vardı. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. Peki, Maske cezaları silindi mi? Pandemi cezaları ödenmeyecek mi? Maske takmama cezası silindi mi?

Maske cezaları silindi mi? sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dışarıda ve kapalı alanlarda maske takmayan kişilere ise cezai işlem uygulanmıştı. Maske takmama nedeniyle para cezası alan kişilerin şimdilerde ise aldığı cezaların silineceği söyleniyor. AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacak olduğu torba yasada maske takmama cezası konusu vardı. Vatandaş ise Maske cezası silinecek mi? sorusunu merak ediyor.

MASKE CEZALARI SİLİNDİ Mİ?

90 maddelik torba kanun teklifinde yer alanlara göre maske cezası silinecekti. Yasanın kabul edilmesiyle beraber maske takmayanlara yazılan cezalar silindi. Toplamda 3 milyar TL olan cezaların ücreti alınmayacak. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra karar yürürlüğe girecek.