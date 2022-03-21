Mask sözleri! İlyas Yalçıntaş & Farzad Farzin - Mask şarkı sözleri! Mask şarkı sözleri hakkında bilgiler nelerdir?

İlyas Yalçıntaş & Farzad Farzin - Mask şarkısı 21 Mart Pazartesi 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkının Türkçe sözleri İlyas Yalçıntaş'a aitken, Farsça sözleri ise Farzad Farzin'e aittir. Peki, Mask şarkı sözleri nelerdir? Mask şarkısının sözleri haberimizde...

İLYAS YALÇINTAŞ & FARZAD FARZİN - MASK ŞARKI SÖZLERİ

Yine gece biraz yağmur,

Yine gönül paramparça,

Tüm hatıralar yürüyor bu şehirde,

Bi gelde gör,

Ben hiç iyi değilim yazık,

Gülümsemeler sahte ne olur,

Rüyalarımsın dön,

Nefes aldım hergün hep aklımdasın,

Gözün yoktu kalbimde,

Sen son baharısın,

İnan hiç kimse sevemez seni,

Sonsuza kadar,

Ne olur uzak olma al yanına,

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