Maserati'nin global satışları yüzde 42 arttı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati'nin global satışları, yılın ilk altı ayında yüzde 42'lik artış gösterdi. Türkiye ise Maserati'nin en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri oldu.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati'nin global satışları, yılın ilk altı ayında yüzde 42'lik artış gösterdi.

Markanın tüm büyük pazarlarda büyüme kaydetmesi ve lüks orta SUV sınıfındaki modeli Grecale'nin performansı başarılı iş sonuçlarında etkili olurken, Türkiye ise Maserati'nin en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri oldu.

Maserati'nin ikonik modeli ve GranTurismo'nun yeni nesli de markanın başarısında önemli pay sahibi oldu.

Yükseliş GranTurismo ve Yüzde Yüz Elektrikli Grecale Folgore ile devam edecek

Markanın amiral gemisi Quattroporte, spor sedan Ghibli, D-UV modeli Levante, günlük kullanıma uygun SUV Grecale, ikonik modeli GranTurismo ve süper spor otomobili MC20, yetmişin üzerinde pazarda otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

2023 yılının ilk yarısını başarılı iş sonuçlarıyla tamamlayan marka, GranTurismo ve Grecale'nin tamamen elektrikli Folgore versiyonlarını yılın son çeyreğinde satışa sunacak.

Maserati markasının kaydettiği başarılı iş sonuçlarıyla Türkiye pazarı, dünyada en çok büyüyen pazarlardan biri oldu. Türkiye'de Maserati satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 352 artış gösterdi ve markanın lüks pazardaki payı yüzde 7,5'a yükseldi.

Grecale, D-UV segmentinde en çok tercih edilen ilk üç modelden biri oldu. Markanın sportif sedanı Ghibli ve SUV modeli Levante'nin toplam satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktı.

Maserati, Kuruçeşme, Bursa, Ankara ve Antalya'daki showroomlarında müşterilerine hizmet sunmayı sürdürüyor.