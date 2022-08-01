Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24

Maserati'den yeni nesil pist otomobili: Project24

Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi Project24’ü tanıttı.

 - Güncelleme:

Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi Project24'ü tanıttı.

Maserati Tasarım Merkezi'nde tasarlanan ve sadece 62 adet üretilecek olan bu üst seviye süper spor otomobil, MC20'nin özelliklerini daha da ileri bir seviyeye taşıyor. Kod adı 24 ile anılan yeni model, ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motoru yeni bir turbo besleme ve gerekli optimizasyonlarla 740 bg üretiyor.

Project24'te ayrıca yenilikçi süspansiyon, karbon seramik fren sistemi ve yarış lastiklerin yanı sıra FIA onaylı güvenlik özellikleri de yer alıyor.

Project 24, markanın hafif yapı prensibine uygun olarak 1250 kg'ın altında kalacak ağırlığı, mükemmel güç-ağırlık oranı yaklaşımı ile yaklaşık 1,69 kg/hp değeri sunuyor olacak.

Carmedya.com / Otomobil

Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.
title