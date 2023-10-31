Mascarpone, İtalya'ya özgü bir peynir çeşididir. Krema gibi oluşu nedeniyle özelikle tatlıların yapımında kullanılmaktadır ve örneğin Tiramusù'nun ana malzemesidir. Peki, Mascarpone peyniriözellikleri nelerdir?

Mascarpone peyniri nedir Tiramusù'nun ana malzemesidir. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle inek sütünden yapılmaktadır. Peki, Mascarpone peyniri nedir, özellikleri nelerdir?

MASCARPONE PEYNİRİ NEDİR?

Mascarpone, İtalya'ya özgü bir peynir çeşididir. Krema gibi oluşu nedeniyle özelikle tatlıların yapımında kullanılmaktadır ve örneğin Tiramusù'nun ana malzemesidir. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle inek sütünden yapılmaktadır.

Koyu ve kremaya benzeyen kıvamı ile tanınan mascarpone peyniri, hafif sarımtırak bir renge sahiptir. İpeksi kıvamı ile kullanıldığı yemeklere kaymaksı bir tat veren mascarpone peyniri, taze tüketilmesi gerektiği için özel paketlerin içinde satılır.

16. yüzyıldan itibaren farklı tekniklerle yapılan mascarpone peyniri, Avrupa mutfaklarında yaygın bir şekilde kullanılır. Türkiye'de ise oldukça pahalı bir peynir olduğu için evde yemek yaparken fazla kullanılmaz, ağırlıklı olarak restoranlarda tüketilir.