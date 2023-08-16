Mascarpone peyniri nedir, nasıl yapılır? Mascarpone peyniri ile yapılacak tarifler

İtalyan mutfağından dünyaya yayılan mascarpone peyniri, tatlılara özel bir tat ve kıvam katıyor. İnek sütünden yapılan bu yumuşak ve kremsi peynir, genellikle süzme peynir ve krema ile birleştirilerek elde edilir. Tatlı tariflerinde kremsi bir lezzet ve zengin bir kıvam katmak için idealdir. Mascarpone peyniri yapımı ve bu peynir ile yapılabilecek tariflerin detayları haberimizde. Mascarpone peyniri nedir, nasıl yapılır?

Mascarpone peyniri, kremalı ve pürüzsüz dokusuyla damakları şımartan bir İtalyan peyniridir. İtalya'da uzun yıllardır kullanılan bu özel peynir, dünya genelinde de popülerlik kazanmıştır. Mascarpone peyniri, tatlı tariflerine kremsi bir lezzet ve zengin bir kıvam katmak için ideal bir malzemedir. Peki, mascarpone peyniri nedir, özellikleri neler? Mascarpone peyniri nasıl yapılır? Mascarpone peyniri ile hangi tarifler yapılabilir? İşte detaylar…

MASCARPONE PEYNİRİ NEDİR?

Mascarpone peyniri, inek sütünden yapılan yumuşak ve kremsi bir peynir çeşididir. Genellikle süzme peynir ile kremayı birleştirerek elde edilen mascarpone, düşük tuz içeriği ve yüksek yağ oranıyla dikkat çeker. Bu nedenle tatlılarda kullanıldığında lezzetli ve kıvamlı sonuçlar elde edilir.

Mascarpone Peyniri'nin Özellikleri

Mascarpone peyniri, pürüzsüz ve kremamsı bir yapıya sahiptir. Yumuşak dokusuyla kolaylıkla yayılabilir ve karıştırılabilir. Mascarpone, diğer peynir çeşitlerine göre daha hafif bir yapıya sahiptir ve yoğun bir kremalı tat sunar. Bu özellikleriyle birçok tatlı tarifinde tercih edilen bir peynir türüdür.

MASCARPONE PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Gerekli Malzemeler

Mascarpone peyniri yapmak için ihtiyaç duyulan malzemeler:

1 litre taze inek sütü

1 su bardağı krema

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılış Adımları

Taze inek sütünü tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynamış sütün üzerine limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Süt, hafifçe pıhtılaşmaya başladığında ocağı kapatın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen sütü süzgeç veya peynir bezi yardımıyla süzün. Süzülen sütü bir kaseye alın ve üzerini kapatıp buzdolabında en az 12 saat olgunlaşmaya bırakın. Olgunlaşan sütün kıvamını kontrol edin. Kıvamı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Mascarpone peyniri hazır! Artık tatlılarınızda veya diğer tariflerinizde kullanabilirsiniz.

MASCARPONE PEYNİRİ İLE YAPILAN TARİFLER

Mascarpone peyniri, birçok lezzetli tarifte kullanılan çok yönlü bir malzemedir. İşte mascarpone peyniri ile yapılan bazı tarifler:

Tiramisu Tarifi

Malzemeler:

200 gram ladyfinger bisküvi

250 gram mascarpone peyniri

3 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı sıcak kahve

Kakao tozu

Yapılış:

Yumurta sarılarını toz şekerle mikserle çırpın.

Mascarpone peyniri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ladyfinger bisküvilerini sıcak kahveye batırıp dikdörtgen bir borcama dizin.

Üzerine mascarpone karışımını yayın ve tekrar bisküvi dizin.

En üste kalan mascarpone karışımını sürün ve üzerini kakao tozuyla kaplayın.

Tiramisuyu buzdolabında en az 3 saat dinlendirin ve servis yapın.

Mascarpone Peynirli Cheesecake Tarifi

Malzemeler:

200 gram bisküvi

100 gram eritilmiş tereyağı

500 gram mascarpone peyniri

200 ml krema

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Vanilya özütü

Yapılış:

Bisküvileri robottan geçirerek toz haline getirin.

Eritilmiş tereyağıyla bisküvi tozunu karıştırıp tart kalıbına bastırarak tabanı oluşturun.

Mascarpone peyniri, krema, yumurtalar, toz şeker ve vanilya özütünü mikserle çırpın.

Karışımı tart tabanının üzerine dökün ve düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Cheesecake'i oda sıcaklığında soğutup buzdolabında 2-3 saat dinlendirin ve servis yapın.

Meyveli Mascarpone Peyniri Tarifi

Malzemeler:

250 gram mascarpone peyniri

1 su bardağı taze meyveler (çilek, böğürtlen, muz, vb.)

2 yemek kaşığı bal

Nane yaprakları

Yapılış:

Mascarpone peynirini bir kaseye alın ve mikserle çırpın.

Üzerine balı ekleyip karıştırın.

Taze meyveleri yıkayıp doğrayın.

Servis tabağına mascarpone karışımını yayın ve üzerine doğranmış meyveleri yerleştirin.

Nane yapraklarıyla süsleyip hemen servis yapın.